美國眾議院議長選舉仍難產　1月6日舉行第12輪投票

美國第118屆國會眾議院議長選舉的第11輪投票，還是無果而終。眾議院再次短暫休會，星期五（1月6日）中午（本地時間星期六凌晨1時）復會。



《紐約時報》報道，決心要成為眾議院議長的共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），做出了更多妥協之後，共和黨的右翼強硬派依然拒絕讓步，導致他一再無法達到當選眾議院議長的門檻。

美國新一屆國會1月3日開幕就陷入混亂，眾議院經歷了3天共11輪投票，仍未能選出一位新議長，這也意味着候任眾議員無法宣誓就職。

在星期四的第11輪投票中，共有5人包括眾議院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）獲得提名；在共和黨方面，除了麥卡錫，還有另外3名共和黨人包括前總統特朗普（Donald Trump）獲提名。

麥卡錫獲得200票，其他3名共和黨人的得票分別為唐納茲（Byron Donalds）12票、赫恩（Kevin Hern）7票、特朗普1票，還有1名共和黨眾議員投了棄權票。民主黨212名眾議員則再次把212票全投給杰弗里斯。

依照美國憲法，眾議院議長由眾議員投票選出，獲選的眾議院議長無須是現任或前任眾議院代表。

本文獲《聯合早報》授權轉載

