美國眾議院議長選舉　共和黨麥卡錫十連敗

美國眾議院1月5日繼續表決議長人選，共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）經過十輪投票後，仍然未能取得足夠票數當選，是自1859年以來，拖延時間最長的議長選舉。



英國廣播公司（BBC）報道，美國眾議院連續三天都未能選出新議長，共和黨雖然擁有控制權，惟黨內多名強硬保守派堅拒支持麥卡錫，令他一直無法獲得當選的218票門檻。

目前仍然有20名黨內強硬保守派成員表明拒絕支持麥卡錫，其中一名成員、南卡羅萊納州（South Carolina）眾議員諾曼（Ralph Norman）向BBC表示，他們並不信任麥卡錫，雙方日前會面時，被對方威脅逐出委員會及失去所有特權。

眾議院議長選舉拖延甚久，為有意在2024年總統選舉捲土重來的特朗普（Donald Trump）帶來壓力。他在4日已經表明支持麥卡錫，惟一直未能獲得諾曼等強硬派成員的共識，再加上特朗普面對多宗聯邦及州政府調查，不少共和黨人開始質疑他的領導地位，而這場議長之爭，或正好反映特朗普在黨內的地位或不如他預期般穩固。

而在第十一輪投票前，佛羅里達州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）提名特朗普成為議長人選，形容對方可以令眾議院再次偉大。特朗普本身雖然沒有議員身份，不過憲法並沒有明確規定議長必須由眾議員擔任，這意味他有可能領導議會。