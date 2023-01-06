越南反貪行動升級　副總理范平明與武德儋涉貪下台

越南國會罷免兩名副總理范平明和武德儋的職務，兩人相信因涉及疫情期間的官商勾結案而下台，成為迄今為止因貪污而落馬的最高級別官員。此舉預示着越南政府的反貪腐運動進一步升級。



據網媒越南快訊（VnExpress）報道，越南總理范明政星期四（1月5日）要求國會應范平明和武德儋的請求，免除他們的職務。在投票的484名國會議員中，有476人同意罷免兩人。

越南國會隨後也表決通過，任命環境部長陳紅河（Tran Hong Ha），以及海防市委書記陳流光（Tran Luu Quang）為新任副總理。

越南政府並未說明罷免范平明和武德儋的原因，兩人也未被捕及提控。不過，一般相信兩人的下場與疫情期間發生的兩起弊案有關。

2021年底，越南公安部調查越亞科技公司（Viet A）哄抬新冠試劑盒價格案時，抖出多名政府高官牽涉其中。早前，越南衛生部長阮青龍及多名官員被捕，當局至今已對102人提出刑事訴訟。

此外，公民部也查出多名官員借籌劃救援包機接回滯留海外的公民，從中受賄。越南外長裴青山和多名外交部官員已為此遭到處分，當局提控了39名涉案人士。

其中，范平明的助理阮光靈去年9月就因捲入救援包機受賄案被捕；武德儋的助理阮文鄭也因涉嫌讓特定業者違法取得檢測試劑組的流通登記號，去年11月被捕。

63歲的范平明在2011年至2021年擔任外交部長，自2013年起兼任副總理；59歲的武德儋則在2013年受委為副總理，並在新冠疫情暴發後，領導防疫工作。上個月，越南共產黨已表決同意范平明辭去越共第13屆中央政治局委員及中央委員職務，並同意武德儋辭去越共第13屆中央委員職務。

越南的反貪腐運動已持續多年，但近兩年來加大了力度。去年9月，越共內部加大施壓，要求受到訓斥、處分或被認為能力低下的官員辭職。

越共中央委員會總書記阮富仲警告，腐敗可能會危及黨的合法性。他也批評當局處理重大貪污案件的進展緩慢，下令採取更有力的行動。

據彭博社報道，越南當局去年在2,474起涉及腐敗、濫權及不當行為的案件中，總共向4,646人發起刑事調查。

自2021年初，越共處分了至少67名中央政治局和書記處的幹部，包括5名部長和前部長，13名現任及前省領導，以及20名下級幹部。

本文獲《聯合早報》授權轉載

