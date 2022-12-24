歷時12年　印尼越南完成南中國海專屬經濟區邊界談判

越南和印尼已完成歷時12年的南中國海專屬經濟區（EEZ）劃界談判。分析認為，這將起到鼓舞作用，加快越南與另外兩個東南亞國家，即菲律賓和馬來西亞的專屬經濟區劃界談判。



據安塔拉通訊社和《日經亞洲》報道，印尼總統佐科星期四（12月22日）在西爪哇省茂物行宮，與到訪的越南國家主席阮春福會晤後宣佈：「經過12年密集談判，印尼和越南終於完成兩國專屬經濟區邊界的談判工作。」

印越兩國在南中國海納土納群島（Natuna Islands）周圍海域存在專屬經濟區聲索範圍重疊的爭議。印尼海岸警衛隊曾在該海域展開執法行動，打擊進入印尼聲索範圍捕魚的越南漁船。兩國自2010年起就專屬經濟區劃界問題展開10多輪會談。

根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），從領海基線算起，任何一個國家可以在200海里範圍內行使專屬經濟區權力，享有這片海域和海底的天然資源專屬使用權。

觀察家和分析人士認為，這對兩國來說是重大成果。馬來西亞戰略與國際問題研究所特別項目主任洛克曼（Shahriman Lockman）說：「這是一個重要的里程碑。這是東南亞國家朝更清晰海洋劃界邁出的一大步。」

越南安全課題分析師阮世方（Nguyen The Phuong）認為，此舉證明東盟國家能夠解決成員國之間的海上爭端。

在越南胡志明市經濟金融大學擔任講師的阮世方說：「這有助於緩解緊張氣氛，尤其是成為越印熱點課題的非法、未報告和無管制（IUU）捕撈問題。此舉也將對越南和菲律賓，以及越南和馬來西亞之間的現有談判起到鼓舞作用。」

分析：中國或提出抗議

分析人士也認為，中國可能對印越劃界協議提出抗議。印越專屬經濟區劃界細節尚未對外公布，但兩國聲索範圍皆與中國主張的九段線範圍有重疊。印越兩國下來計劃協調與中國接觸事宜。

中國大陸、台灣、越南、菲律賓、馬來西亞和汶萊都聲索南中國海部分或全部主權。

印越雙方也同意深化兩國經濟合作，到2028年將雙邊貿易額提高到150億美元。據《越南新聞》報道，印越兩國雙向貿易額去年達115億美元，今年前11個月已達130億美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

