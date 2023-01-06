拜登公布新移民政策　加強打擊美墨邊境偷渡者

美國總統拜登（Joe Biden）星期四（1月5日）宣布新移民政策，將擴大前總統特朗普（Donald Trump）時期實施的第42卷（Title 42）移民禁令，允許邊境人員把更多通過陸路從美墨邊界非法進入美國的移民迅速驅逐出境。



不過，拜登同時也宣布每個月允許來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的最多3萬人，通過空路合法入境。這4個國家的移民可根據人道保釋授權申請，合法進入美國。

一些組織對拜登的宣布表示失望，指他利用特朗普時期的反移民政策，限制絕望的尋求庇護者在邊境獲得人道主義保護。

美國之音報道，拜登政府官員稱這項計劃是合法允許移民有序安全進入美國的途徑，但移民權益人士反駁說，這些政策不恰當地限制了美國和國際法律保證的避難保護。

拜登在白宮記者會上說，人道保釋措施將允許尼加拉瓜、古巴和海地移民在有美國財政贊助人的情況下，合法進入美國。

拜登說：「我今天宣布的這些措施不會解決我們移民系統的問題，但能夠幫助我們很多。我只能在法律範圍內這樣做。」

美國公民自由聯盟邊境戰略主任布雷澤（Jonathan Blazer）發表聲明說，拜登承認尋求避難是合法權利，但政府在計劃中繼續推行反移民政策，沒有恢復避難保護途徑；其他移民權益人士則批評避難所涉及的贊助要求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

