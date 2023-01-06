WhatsApp推出代理伺服器新功能　用戶傳訊息不受屏蔽所限

Meta Platforms Inc.旗下的WhatsApp在1月5日宣布，這即時通訊應用程式的用戶將能夠使用新功能：代理伺服器（proxy server）。用家可在WhatsApp被屏蔽的國家或地區使用其服務。



WhatsApp在一篇博客文章中說，新功能已可在最新版本的WhatsApp上使用。

代理伺服器在用戶和網絡服務之間扮演中間人的角色、充當網絡過濾器，讓網民規避限制和審查。

公司稱，第三方、代理伺服器、WhatsApp或Meta無法取閱用戶的數據和訊息。WhatsApp亦將繼續在應用程式上使用端對端加密（End-to-end encryption）。

那些代理伺服器是由志願人士及機構營運的。

伊朗和敘利亞等用戶已在使用虛擬私人網絡（Virtual Private Network，VPN）服務來繞過政府對互聯網的審查。

WhatsApp稱，如這些封閉繼續持續，公司希望這辦法可幫助需要安全可靠通訊的人。

WhatsApp在9月份稱，它會在其技術能力範圍內盡一切努力保持服務的可訪問性，並且不會屏蔽伊朗的電話號碼。