WhatsApp再推新功能增私隱　可偷偷退出群組　對特定用戶隱藏狀態

科技進步的世代，不少民眾使用手機通訊軟件聯絡與互動的頻率愈來愈高。其中，即時通訊軟件WhatsApp於8日宣布更新幾項隱私功能，未來用戶可以自行設定指定人選能夠觀看自己的活動狀態，以及用戶可自行關閉退群通知，不讓其他用戶發現你已離開群組。



擁有20億用戶的WhatsApp，由Facebook ( FB )母公司Meta所有。綜合外媒報道，創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）9日於Facebook宣布新功能，他將致力於把WhatsApp打造成最具隱私的通訊軟件。

新功能「退出群聊不會有通知」，不論用戶以任何形式退出群組，只要有開啟「默默退群」設定，就不會在群組顯示「已離開」的消息，除了可以自由進出群組，也能避免用戶感到尷尬。

另外，用戶可傳送一次性的圖片訊息，該設置會在觀看者查看後刪除圖像，藉以避免圖片被其他使用者儲存或截圖；不過，如此保護隱私的方式還是有漏洞，若用戶使用其他設備來翻拍螢幕影像，還是會有外流照片的危險性；因此，公司為強化個人資料保護，不僅設定照片觀看時間只能持續幾秒鐘、同時訊息上也會自動加上防截圖的警示。此外，WhatsApp允許用戶限制特定對象觀看自己的上線狀態。

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朱克伯格於Facebook表示，「我們會持續建立新的配套措施來保護用戶的個人隱私，讓用戶們在使用WhatsApp傳訊息時，也能像人與人面對面溝通一樣私密與安全。」

網友看完貼文紛紛留言，「被刪除的訊息也可以隱藏嗎？」「能再新增一項功能嗎？尚未經用戶許可，不得將該用戶新增至任何群組」、「與其將重點放在退出群組，不如添加一個能夠過濾群組的新功能，讓用戶們有權同意是否進入該群組。」

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