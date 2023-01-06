內地開關︱日本稱從中國入境者8%病毒檢測陽性　韓國政府指12.6%

在中國疫情升溫後，多國收緊針對來自中國入境者的檢疫措施，日本1月6日表示，過去一周約有8%的中國入境旅客對新冠病毒檢測呈陽性，韓國則指自5日起要求自中國入境人士提前出示陰性檢測證明後，抵境後驗出確診的比例下降，5日為12.6%。



日本自2022年12月30日起要求來自中國大陸者在抵境時檢測，厚生勞動省最新表示，從2022年12月30日至2023年1月5日為止一週內，有4895人接受檢測，結果408人為陽性，陽性率為約8%。

日本將自1月8日起再收緊針對中國大陸旅客的檢疫措施，包括要求乘坐從中國大陸出發（不包括香港與澳門）、直飛日本航機的旅客須提交出境前72小時內的陰性病毒檢測證明。

日本首相岸田文雄2023年1月初宣布自1月8日起再收緊針對中國大陸旅客的檢疫措施。圖為2022年12月16日他會見傳媒（Reuters）

韓國：自華旅客陽性率12.6%

韓國自1月5日起要求從中國入境人員在登機前提交陰性病毒檢測證明，韓國疾病管理廳6日表示，5日實施新措施後，在通過仁川國際機場入境的1247名從中國入境者中，有278名短期居留外籍人員接受核酸檢測（PCR），其中35人的檢測結果呈陽性，陽性率為12.6%。這個數字較前一天4日的31.4%大幅下降。

韓聯社報道，韓國中央災難安全對策本部6日和中央政府部門、地方政府舉行會議，商討有關加強檢疫措施的安排，決定在機場、確診者隔離設施等加派軍警等人力。