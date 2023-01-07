路透：中國與輝瑞商討當地生產新冠口服藥Paxlovid仿製版

路透社1月6日引述三名消息人士報道，中國國家藥品監督管理局自去年12月底開始與美國藥廠輝瑞（Pfizer）商討，希望對方批出許可，讓中國的藥廠可以生產及分發輝瑞的抗新冠肺炎口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid）仿製版本。



消息人士表示，中國藥監局有意在1月22日農曆新年開始前與輝瑞達成協議，並已經指示當地藥廠準備向監管部門註冊生產手續。

報道指，有份與會的藥廠分別是華海藥業及石藥集團，前者在去年8月與輝瑞簽署協議，在當地生產只限中國大陸使用的帕克斯洛維德；後者則是研發使用信使核糖核酸（mRNA）技術新冠疫苗的藥廠。

華海及石藥等潛在藥廠已於最近數週進行生物相等性（Bioequivalence）測試，以符合中國監管部門的要求，確保仿製藥物的效用與原裝版本一樣，並預計華海和石藥在1月較後時間提交報告。

帕克斯洛維德在臨床實驗結果顯示，它可以大幅減低高風險患者入院率。中國藥監局在去年2月向這款藥物開綠燈，輝瑞則在12月同意向中國出口帕克斯洛維德。不過根據中國傳媒報道，當地的抗病毒藥物極為短缺，帕克斯洛維德的價格由原本的每盒2300元人民幣，炒至5萬元以上。