內地開關｜馬來西亞1月10日公布入境防疫措施

馬來西亞衞生部將在下個星期二公佈針對所有外國旅客，包括中國旅客的入境防疫措施詳情。



衞生部長扎麗哈星期五（1月6日）說，衞生部正與相關單位，包括旅遊部、移民局及機場公司等探討如何重整現有的防疫措施，以制定防疫標準作業程序。

馬國首相安華星期三（4日）宣佈收緊外國旅客入境防疫管制，包括審查來自中國和美國的旅客，以遏制冠病傳播。不過，他沒說明收緊防疫管制的細節。

扎麗哈星期五出席衞生部的公開活動後，被記者追問有關外國旅客入境的具體防疫措施時說，衞生部下個星期二（10日）會舉行媒體匯報會，說明詳情。

當詢及除了早前已宣布，所有入境旅客須測量體溫外，政府還會採取什麼措施防疫時，扎麗哈指出，在國際入境處，執法人員會密切留意入境訪客，一旦發現有人出現疑似冠病症狀，會立即採取行動。「如果（旅客）需要醫療觀察，我們就會送他到醫院。如果需要隔離，就會安排他到隔離地點。」

扎麗哈稍早前在活動上致詞時提到，衞生部時刻做好準備，應對可能出現冠病新變種毒株。「我們會評估最新進展，並與鄰國如新加坡、泰國，以及世界衞生組織合作，加強防疫措施，遏制病毒肆虐。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

