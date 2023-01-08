伊朗處決兩名示威者　聯合國歐盟譴責

伊朗政府1月7日處決兩名男子，指他們在去年11月頭巾示威期間，殺害一名民兵部隊成員。聯合國、歐盟及多個西方國家譴責伊朗，批評審訊不公。



路透社及《衛報》報道，伊朗司法部發表聲明，宣布兩名殺害革命衛隊的民兵部隊巴斯基（Basij）成員的男子卡拉米（Mohammad Mahdi Karami）及侯賽尼（Seyyed Mohammad Hosseini）已在當地時間7日早上被問吊處死。

事件發生於11月3日，伊朗檢察官指，巴斯基一名27歲成員遭一批頭巾示威者脫光衣服及殺害。法院12月初判處卡拉米及侯賽尼死刑，最高法院在3日維持裁決。

侯賽尼的律師曾在12月18日表示，對方被捕後遭嚴刑迫供，認為在被虐待情況下的供詞不應視為有法律根據，但德黑蘭方面否認指控。

聯合國人權辦公室譴責有關處決，指兩人在被迫認罪的情況下面對不公審訊，同時敦促伊朗停止所有死刑。歐盟都對事件感到震驚，稱事件是伊朗當局暴力打壓平民示威的另一證明，並要求立即撤回所有示威者的死刑判決。

英美法政府亦作出類似呼籲，認為德黑蘭方面應聽取民眾的合法願望；荷蘭外交部則會在一個月內第二度傳召伊朗駐當地大使，就事件表達關注。