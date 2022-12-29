伊朗頭巾示威｜聲援抗爭者？　女棋手哈薩克參賽不戴頭巾

伊媒12月26日稱，伊朗國際象棋女棋手哈德姆（Sara Khadem，全名Sarasadat Khademalsharieh）在哈薩克（Kazakhstan）參加比賽時沒戴頭巾。英媒12月28日稱，哈德姆當日是第二天不戴頭巾參賽。外界猜測她或是聲援伊朗示威者。



25歲、世界排名第804位的哈德姆在哈薩克阿拉木圖（Almaty）參加世界國際象棋聯合會（FIDE）快棋錦標賽和超快棋錦標賽（World Rapid and Blitz Championships 2022）。

伊朗媒體Khabarvarzeshi及《信仰報》（Etemad）12月26日稱，哈德姆沒戴頭巾參賽。

路透社12月28日引述目擊者稱，哈德姆當日已是第二天不戴頭巾參賽。報道指，她的行為違反伊朗關於女性衣着規定的法律。

報道提及，伊朗有示威者抗議強制女性戴頭巾的法律，在示威爆發後，一些伊朗女運動員在國外參賽時也沒戴頭巾。

示威起因

伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日被指頭巾「戴得太鬆」而遭道德警察帶走，拘留期間昏迷送院，9月16日死亡。此事引發伊朗大型示威浪潮，示威者起初抗議警方的暴力行為、為阿米尼爭取公義，後來示威演變成反政府示威，有示威者抗議強制女性戴頭巾的法律。