美國譴責強闖巴西政府機構事件　拜登：行為令人髮指

美國總統拜登（Joe Biden）說，示威者強闖巴西國家權力機構的行為「令人髮指」，並對巴西民主和權力和平移交的攻擊表示譴責。



路透社報道，拜登1月8日強調：「巴西的民主制度得到我們的全力支持，巴西人民的意志不容動搖。」

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）同日早前在Twitter上說，拜登正在密切關注巴西的局勢，稱巴西的民主不會因暴力而動搖。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也在Twitter上說：「暴力攻擊民主制度永遠不可接受。我們與（巴西總統）盧拉一道敦促（示威者），立即停止這些行為。」

巴西前總統博爾索納羅（ Jair Bolsonaro）支持者8日強闖巴西國會、聯邦最高法院和總統府等國家權力機構的行為，與2021年1月6日美國國會大廈遭美國敗選總統特朗普（Donald Trump）的支持者暴力衝擊的情況相似。

美國參議院外交委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）在Twitter上說：「我譴責煽動者博爾索納羅魯莽無視民主原則，煽動對巴西政府大樓的無恥攻擊。」

梅嫩德斯說：「1月6日（美國國會大廈遭暴力衝擊）發生至今2年，特朗普的遺產還在繼續毒害我們的半球。保護民主和追究惡意行為者的責任至關重要。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

