印尼總統：與馬來西亞同意共同反擊「歧視」棕櫚油商品問題

印尼和馬來西亞同意，共同應對「歧視」棕櫚油商品的問題。



路透社報道，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）星期一（1月9日）在總統府與到訪的馬來西亞首相安華會面後，作此表示。

印尼和馬來西亞是世界上最大的棕櫚油生產國，棕櫚油產量合共佔全球的85%，其中印尼的年產量佔了全球的一半以上。

安華（Anwar Ibrahim）上任後首次出國訪問，第一站到了印尼。佐科維多多在總統府與安華舉行會議後說，印尼和馬來西亞將「反擊歧視棕櫚油生產」的措施，兩國「將通過棕櫚油生產國委員會加強合作」，以解決這方面的問題。

歐盟認為棕櫚油是與森林砍伐有關聯的商品，計劃從現在到2030年，逐步淘汰以棕櫚油為基礎的生物燃料。

安華與佐科維多多星期一簽署了八項諒解備忘錄，內容涵蓋航運、進出口融資、綠色能源、電池產業發展，雙方還希望深化跨境貿易與投資。

安華和佐科維多多還討論了印尼新首都努山塔拉（Nusantara）的發展計劃，安華把11份馬來西亞企業投資意向書移交給佐科維多多，內容為探討在努山塔拉投資的可能性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

