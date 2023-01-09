美媒：麥卡錫執美國眾院議事槌　為政爭埋下伏線　共和黨擬查FBI

美國共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）1月7日當選眾議院議長。美媒8日稱，眾議院共和黨人現時計劃透過投票成立特別司法小組委員會，準備對包括聯邦調查局（FBI）在內的國家安全機構及執法部門展開廣泛調查。



這將增加共和黨與拜登政府就獲取敏感訊息（如高度機密情報）以及司法部繼續刑事調查的詳情進行政治鬥爭的可能性。

《紐約時報》8日稱，眾議院計劃於本週就決議舉行投票，以決定是否成立特別司法小組委員會。報道指，代表俄亥俄州（Ohio）的共和黨籍眾議員喬丹（Jim Jordan）會負責監督特別司法小組委員會，他也有望成為眾議院司法委員會主席。

報道提及，特別司法小組委員會會負責調查「聯邦政府武器化」的問題，共和黨人已發出訊號，這問題或包括審查聯邦政府對前總統特朗普（Donald Trump）的調查。

報道引述霍士新聞（Fox News）6日播出的訪問稱，共和黨籍的德州眾議員羅伊（Chip Roy）指，麥卡錫為爭取共和黨極右派議員支持他擔任議長，與他們達成讓步協議，而成立特別司法小組委員會是協議的一部份。