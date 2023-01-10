輝瑞：計劃半年內在中國生產新冠口服藥Paxlovid

據報中國政府正爭取美國藥商輝瑞（Pfizer）許可，允許中國製藥商生產銷售新冠口服藥Paxlovid仿製藥。輝瑞總裁布拉（Albert Bourla）否認消息，但透露公司正與中國合作夥伴攜手，準備於今年上半年在中國生產銷售新冠口服藥。



路透社上週五（1月6日）報道稱，中國去年12月底開始與輝瑞展開有關在華產銷Paxlovid仿製藥的談判。談判由中國國家藥品監督管理局主導，力爭在今年農曆新年（1月22日）之前，敲定這項許可的條款。

綜合路透社和彭博社報道，布拉星期一（1月9日）在三藩市（San Francisco）舉行的摩根大通醫療保健會議上否認報道仿製藥的消息，但透露雙方已簽訂在中國生產Paxlovid的協議，由輝瑞在中國的合作夥伴負責藥物生產，隨後再銷往中國市場。

他說，這家合作夥伴去年已向中國供應了數千個療程的治療藥物，這一數字還在過去的幾周裏增加至數百萬。

布拉沒有透露這家合作夥伴的名稱，僅稱，該合作夥伴尚未開始生產，但很快就會啟動，預計從今年上半年就能開始在中國銷售Paxlovid。

中國國家醫療保障局星期天（1月8日）說，與輝瑞製藥公司就新冠治療藥物的談判未能成功，Paxlovid未能納入醫保目錄，因為報價過高。這意味著3月31日之後，Paxlovid將會從中國的醫保目錄的名單中被移除。

對此，布拉說，中國要求的報價比大多數中低收入國家還來得低，「他們是世界上第二大經濟體，我不認為他們應該支付比薩爾瓦多更低的價格」。但他也說，雖然Paxlovid未能納入醫保目錄，最終可能只能向中國的私人市場銷售，但這不會對公司在中國的業務產生影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

