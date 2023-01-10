梵蒂岡重新調查40年前少女失蹤案　謎團多年未解Netflix拍紀錄片

梵蒂岡1月9日宣布，將重新調查一宗發生在1983年的少女奧蘭迪（Emanuela Orlandi）失蹤案。該案在數十年來一直廣泛引起外界猜疑，更有猜測認為案件與梵蒂岡人員有關。奧蘭迪的家人至今仍在追尋真相。



美聯社9日引述梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）當日表示，梵蒂岡檢察官將對1983年少女奧蘭迪失蹤案重新展開調查。

Netflix紀錄片找來新證詞

2022年10月的Netflix紀錄片《梵蒂岡少女：奧蘭迪失蹤案》（Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi）曾探討此案，再度引發公眾關注。片中引述奧蘭迪一位兒時朋友的新證詞稱，奧蘭迪在失蹤前一週曾表示，一名與當時教宗親近的神職人員曾性騷擾她。

布魯尼拒絕透露安排是否受Netflix新紀錄片的影響有關，又指是因應奧蘭迪家人要求，方決定重新調查此案。

梵蒂岡僱員之女奧蘭迪（Emanuela Orlandi）1983年在羅馬街頭突然失蹤，教廷1月9日宣布，將就本案重新展開調查。圖為奧蘭迪與友人合照。（Netflix《梵蒂岡女孩》宣傳影片截圖）

1983年6月22日，梵蒂岡僱員之女奧蘭迪在羅馬街頭突然失蹤，當時僅15歲。有目擊者聲稱，當日下午曾目睹她與一名駕駛綠色寶馬的男子交談，此後再無蹤跡。意大利警方一直未能查明真相。

她無故失蹤後，多年來出現不同說法，有猜測認為她是被黑幫擄走，以向梵蒂岡官員追討欠款。另一說法則指，她是被強行帶走，以求換取釋放一名於1981年企圖謀殺時任教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）的土耳其人。

意大利記者菲蒂帕爾迪（Emiliano Fittipaldi）2017年主張他取得一份從梵蒂岡流出的內部文件，顯示奧蘭迪曾被送至倫敦，梵蒂岡在1983年至1997年間為奧蘭迪的開支繳付費用。教廷否認菲蒂帕爾迪的說法。

Netflix《梵蒂岡少女：奧蘭迪失蹤案》宣傳影片↓↓

教宗方濟各曾指「她在天堂」

奧蘭迪的哥哥彼得羅（Pietro Orlandi）多年來一直尋找妹妹，他與其他家人2013年曾與上任不久的教宗方濟各（Pope Francis）見面，教宗向他們表示「奧蘭迪在天堂。」家人感到疑惑，但教宗僅再重複稱「她在天堂。」此後彼得羅多次要求梵蒂岡解釋。

《華盛頓郵報》最新在1月9日引述奧蘭迪家族律師稱，直至報道刊出後，才得知梵蒂岡重啟調查的消息，而最後一次就本案向梵蒂岡提交申請已是在2019年。他對決定表示高興，又指對調查抱持信心，「若梵蒂岡負有任何責任，那麼現在是披露的時候了。我們須向（奧蘭迪）家人傳遞真相。」