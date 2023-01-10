內地開關｜繼德國後　比利時盧森堡促國民如非必要避免赴華

繼針對來自中國的旅客推出新冠檢測新規後，德國星期六（1月7日）促請本國公民，若無必要應避免前往中國。德國鄰國比利時和盧森堡隨即跟進，建議人民暫時不要赴華旅行。



德國外交部星期六在Twitter發文說：「我們目前不鼓勵非必要的赴華旅行，原因是當地處於新冠感染高峰，且衞生體系不勝負荷。」

盧森堡外交部同日發聲明說，盧森堡的旅遊建議與德國一致，目前給國民的建議是，若無必要別前往中國。

比利時外交部也在官方網站上指出，中國放棄清零政策後，出現至今最大規模的新冠感染潮。考慮到當地醫院人滿為患，緊急病例無法迅速得到救治的風險，比利時建議國民避免非必要的赴華旅行。

德國政府日前決定遵循歐盟的共同建議，收緊對從中國入境旅客的防疫規定。從星期一（9日）起，來自中國的旅客必須出示，出發前48小時內的抗原或核酸（PCR）檢測呈陰證明，讓航空公司檢查。航班飛抵德國後，當局還將對旅客隨機抽檢，同時也會檢測航班廢水。

新規定實施至4月7日。德國衞生部發言人說：「這將確保在出現新型、特別危險的變種毒株時，病毒進入或在德國傳播的速度至少會有所延緩。」

歐盟專家上星期「強烈鼓勵」歐盟成員國，對來自中國的航班旅客實施檢測，並在他們抵境後進行隨機採檢。歐盟也建議從中國出發的航班旅客在機上戴口罩，以及對航班廢水進行檢測。

目前，德國、法國、意大利、西班牙等歐盟國家已要求從中國入境者進行檢測，美國和日本等其他一些國家也採取了類似措施。

入境泰國旅客 須出示打疫苗或染疫證明

葡萄牙從星期天起要求來自中國的旅客提供陰性檢測證明，並規定往返中國航班的乘客與機組人員在機上須戴口罩。里斯本機場也將監測航班廢水與進行病毒基因組測序。

在亞洲，泰國從星期一起恢復入境防疫措施，所有成年旅客須提供接種至少兩劑新冠疫苗或去年7月後染疫康復證明。未接種疫苗的旅客須提供醫療報告，證明他們無法打針。這項規定將實施至1月31日。中國重開邊境後，預料會有大量中國遊客重返泰國。

不過，泰國政府這項突如其來的新規定，引起當地旅遊業者不滿，擔心會影響旅遊業復蘇。普吉島旅遊協會說，外國旅行社對入境規則的突然改變表示驚訝，因為泰國政府沒有給外國旅行社足夠時間調整，它們的顧客已在前往泰國途中，可能沒有攜帶疫苗接種證明，入境時可能面對問題。

本月早些時候，印度也強制來自中國大陸、香港、日本、韓國、新加坡和泰國的旅客進行檢測。

本文獲《聯合早報》授權轉載

