XBB.1.5｜世衛：病毒迅速傳播　長途航班乘客應戴口罩

撰文：聯合早報
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由於冠狀病毒Omicron（奧密克戎）最新亞型變異株XBB.1.5的傳播迅速，世界衛生組織（WHO）主張各國考慮規定乘客在長途航班上戴口罩。

路透社報導，世衛組織歐洲緊急事務辦事處高級官員斯莫爾伍德（Catherine Smallwood）星期二（1月10日）在日內瓦的新聞發布會上說，Omicron亞型變異株XBB.1.5在美國迅速傳播，各國應規定乘客在長途飛行等高風險環境中戴口罩，向來自這個亞型變異株廣泛傳播地區的乘客落實這個規定。

歐洲也發現這個變異株，目前病例少，但在持續增加。斯莫爾伍德說，各國不要只關註一個特定的地理區域，這一點至關重要。她說：「我們的建議是旅行措施應該以非歧視的方式實施」。

她補充道，這並不意味著世衛組織建議現階段對來自美國的乘客進行檢測。

與此同時，世衛組織發言人德賴斯代爾（Carla Drysdale）在發布會上宣布，世衛組織突發事件委員會定1月27日開會，探討冠病疫情是否仍然是全球緊急情況。

突發事件委員會負責向世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提出建議，由他宣布疫情是否仍是「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。這是世衛組織的最高警戒級別。

幾位主要科學家和世衛組織顧問認為，由於感染率高的中國從1月8日起取消對入境者的全員核酸檢測和集中隔離要求，現在宣布疫情結束可能還為時過早。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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