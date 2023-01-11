法國計劃提高退休年齡至64歲　料遇到極大阻力

法國總理博爾內（Elisabeth Borne）1月10日表示，政府計劃立法，在2030年底前，將法定退休年齡由現時的62歲，提高至64歲，但相信會惹來民眾及工會的阻力。



路透社報道，博爾內宣布有關計劃，稱留意到改革養老金制度令外界引起質疑和憂慮，因此政府現在的工作是爭取公眾支持。財長勒梅爾（Bruno Le Maire）之後指，提升退休年齡，可以為國家在2030年底前，帶來177億歐元的額外收入。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2017年首度上台後，他的其中一項競選承諾就是改革養老金制度，但受到疫情影響，當局在2020年暫停計劃。不過今次捲土重來，馬克龍政府將面對巨大壓力。

當地主要工會將討論發起示威和罷工，反對提高退休年齡。而有民意調查亦顯示，平均每5名法國人之中，就有4人表明反對推遲退休。

法國是工業化世界中，退休年齡最低的國家之一，根據經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development，OECD）的數據顯示，法國的退休金開支佔經濟總產值近14%，比大部分國家都要多。