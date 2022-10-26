人口老齡化勞動力短缺　日本老人可能永不能退休

日本人口老齡化導致勞動力短缺，也加重社會保障體系的負擔。日本有過半的65歲至69歲人口仍在工作，隨着法定退休年齡一再上調，日本老人最終可能永不退休。



76歲東京市民柏光一早年經營印刷公司，隨着數碼媒體崛起，傳統印刷業走向沒落，他的生意沒了，加上之前揮霍無度、染上賭馬惡習，65歲時債台高築，必須打工賺錢還債。他說：「我除了在印刷業有經驗，就沒其他本事，要找工作很難，所以我成了交通管制員。」

《日本時報》報道，像柏光一這樣到了暮年依然得從事收入低、不穩定的體力勞作謀生的老人數以百萬計。

日本9月公布的數據顯示，年過65的勞動隊伍連續18年增加，達909萬人，佔勞動人口的13.5％；65歲至69歲人群中，50.3％仍在工作，首次突破半數大關。

千葉經濟大學副教授藤波美秀指出：「大多數發達經濟體的人口正在老化，但沒日本那麼快……同時，數據顯示日本老年人的工作意願比一些西方國家的老人高。」

根據日本內閣辦公室2021年發布的老化社會年度報告，年過60依然希望繼續工作的老人達40.2％，高於美國、德國和瑞典。

圖為2022年7月29日在日本東京澀谷街頭（Getty）

日本推動勞動力市場改革讓銀髮族留在勞動隊伍

日本政府一再強調「百歲人生時代」即將來臨，並積極推動勞動力市場改革，讓銀髮族繼續留在勞動隊伍。

2013年，日本《老年人就業穩定法》正式實施，規定企業有義務讓員工繼續工作至65歲。這個法令去年再修訂，將退休年齡延長至70歲。

然而日本就業市場僵化，年長者要找新工作十分困難。這也就解釋了為什麼2020年在年過65的銀髮打工者當中，多達四分之三是收入低的臨時工。藤波美秀指出，正因為老人覓職難，政府政策著重於確保年長員工繼續留在原本服務的企業，並不鼓勵他們另外找工作。

日本金融廳2019年發布報告指出，如果一對夫婦退休後再活30年，就須在領取養老金的基礎上，還擁有至少2000萬日圓（約105萬港元）的金融資產，才能維持正常老年生活。因此，沒錢退休是不少老人繼續工作的原因。

保安人員、清潔工、公寓管理員是年長求職者的首選職業。日本現有約59萬名保安人員，其中64％年過50，近18％年逾古稀。

67歲的神琦哲郎10年前從一家外資醫療用品公司退休，目前在東京擔任公寓管理員。他一周工作五天半，每月工資18萬日圓（約9,542港元）。

神琦說，除了經濟上的不安全感，日本老人選擇工作的另一個主要原因是，退休後發現自己沒有朋友相伴，也沒有興趣愛好可以打發時間。

他說：「我覺得與西方國家相比，這是一個很大的態度差異，西方人通常期待步入退休生活，享受隨之而來的自由。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

