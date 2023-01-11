寒流來襲　俄羅斯西伯利亞急降至零下62.1度　下周或影響香港

新一波極端的寒流從俄羅斯襲來！俄羅斯北部多地自8日起陸續降溫，部分地區低見攝氏零下62.1度，打破所有紀錄。這波寒流將在未來數日持續南下，影響塔吉克、蒙古、中國等地。



正當歐洲大陸遇上罕見暖冬，在遠東的俄羅斯卻迎來嚴寒。一股極端寒於自8日吹襲俄羅斯西伯利亞，有「世界極寒之地」之稱的奧伊米亞康（Oymyakon）在8日錄得零下59.3度低溫，刷新1月歷來最寒冷紀錄。

然而這不是最寒冷的地方，Olenyok在9日錄得了零下60度，Dzalinda在10日更錄得零下62.1度，打破紀錄。

寒冷的氣流逐漸南下，1月10日莫斯科早上溫度降至零下20度，較往年平均低10度。在1月1日莫斯科才錄得6.2度，打破歷來元旦日最高溫，寒流讓人民真正感受到冬天的塞冷。莫斯科發出了橙色警報，嚴寒天氣令河道結冰，只有破冰船仍在行駛，紅牆外一個著名的溜冰場亦因太寒冷被迫關閉。

寒流預流將會從東部南下，影響塔吉克、蒙古、中國等地。北京預料在15日下降至零下10度，上海亦在同日下降至0度。寒流亦預料在下周起吹至朝鮮及日本等地，相信在下周中後期會影響到香港。