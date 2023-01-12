世衛促中國提供更多新冠疫情資訊　讚美國極透明

世界衛生組織1月11日重申中國需分享更多關於新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情的數據，同時稱讚美國在應對變種病毒株Omicron（奧密克戎）亞系XBB.1.5方面極其透明。



中國國家衛健委11日與世衛以為視像形式召開新冠疫情防控技術交流會議。世界衛生組織（World Health Organization）稱，他們正與中國合作管理農曆新年期間民眾出行所致的病例激增風險。

中國國家衛健委1月11日與世衛以為視像形式召開新冠疫情防控技術交流會議。（中國國家衛健委）

根據法媒，衛生緊急項目執行總監瑞安（Michael Ryan）告訴記者，由於中國對新冠死亡定義狹窄，「世衛仍相信中國死亡人數嚴重低報」，需鼓勵而非阻撓公營衛生體系的醫生通報死亡個案。

世衛讃美國合作

瑞安稱：「在與世衛就關於數據及數據影響接觸方面，美國代表一直極其透明。」他說這是世衛不支持採取措施監測來自美國入境旅客的原因之一，又稱某些國家對來自中國旅客採取包括篩檢和污水檢測在內類似措施是可理解。

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）也說，華府已提供關於XBB.1.5的迄今幾乎所有可用數據。

美國11日已把新冠公共衛生緊急狀態延長至4月。范克爾克霍夫稱，XBB.1.5明顯比其他病毒株更具「成長優勢」，但未發現會導致更嚴重的病情。