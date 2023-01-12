美國數千班航班取消延誤　涉事系統緣自1940年代　過分老舊是主因

美國聯邦航空系統在1月11日出現故障，導致全國數以千計的班航班延誤或取消，事件影響甚大，政府已介入事件。白宮初部認為事件不涉及網絡攻擊，而這次涉事的系統NOTAM，被指與硬件與系統老化所致，但要根治處理並不容易。



NOTAM全稱Notice To Airmen，是一款美國使用，航班與機場聯絡，通知空域或機場安排的訊息。例如當某個機場跑道需臨時關閉，機場可透過NOTAM系統發出訊息,，通知所有可能降落機場的航班。

圖為1月11日，美國芝加哥。航班延誤導致大批旅客滯留機場。（Reuters）

相關的系統始於上世紀的1920年代，距今已有逾半個世紀的歷史，在數碼化後NOTAM由電腦發出，至今仍在使用。據美國聯邦航空總署（FAA）介紹，美國航空業界每年使用NOTAM訊息達到130萬條，但使用的訊息格式幾乎沿用1940年的標準，未曾改變。

這次的事件，是緣於一個錯誤的檔案輸入到NOTAM的系統，導致整個系統癱瘓。事件雖然在東岸清晨時間3時半左右發生，但排除錯誤和重啟系統花了極長時間，至早上9時左右才正式恢復運作。

儘管影響全國規模的故障極少發生，但這已不是NOTAM首次出錯，每年大小錯誤次數之多已讓系統人員已習以為常，認為NOTAM出錯也不會導致飛行中斷。美國《華爾街日報》報道，指工程人員在這次事件中發現無法修正錯誤後一度啟動後備系統，但發現數據還是出錯，導致在早上不得不緊急重啟系統，停止全國航班升降。

圖為1月11日，美國芝加哥機場，多個航班顯示着延誤或取消。（Reuters）

這套老舊的NOTAM系統，不只輸入格式老舊，正在使用的系統也相當老舊。一些90年代的電腦用到今天仍在使用，導致經常新舊系統搭配，造成問題。航空公司IT咨詢及研究公司Travel Technology Research表示，在航空及工業界都面對相同問題，要翻新老舊的系統相當費時。當局已一直在檢修相關系統，更新配置，但預料沒兩年也不會完成。