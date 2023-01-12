汪文斌：強烈譴責阿富汗喀布爾自殺式炸彈襲擊　無中國公民傷亡

阿富汗首都喀布爾（Kabul）發生自殺式炸彈襲擊後，中國外交部發言人汪文斌1月12日表示，中方對此事件予以強烈譴責。



根據《環球時報》，汪文斌12日主持例行記者會時稱，中方堅決反對一切暴力恐怖行徑，對遇難者表示哀悼，向傷者和遇難者家屬表示慰問。

汪文斌稱，據目前了解，沒有中國公民在這次恐襲事件當中傷亡。

事發於11日下午4時左右，喀布爾的阿富汗臨時政府外交部附近遭遇自殺式炸彈襲擊。塔利班資訊部官員Ustad Fareedun告訴路透社，涉事轟炸機計劃進入外交部但沒有成功，爆炸造成至少20人喪生及多人受傷。

對於死亡數字，警方和外交部前職員有不同說法。警方稱至少5名平民死亡，另有數人受傷。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）則引述阿富汗外交部一名前僱員稱，事件造成至少13人喪生和多人受傷，死者全都是外交部職員。

至於有報道稱事發時一個中國代表團與阿富汗官員在外交部大樓裏會晤，阿富汗總理辦公室高官和外交部發言人巴爾希（Abdul Qahar Balkhi）均否認此事。

汪文斌說，希望阿方採取堅決有力措施，切實保護包括中方在內各國在阿人員和機構安全。