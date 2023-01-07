哈里王子新書自爆在阿富汗殺25人　英軍前指揮官與塔利班齊聲譴責

英國哈里王子（Prince Harry）自傳《Spare》1月5日在西班牙提前發售。他在書中披露，自己在阿富汗擔任直升機機師時，曾奪去敵方25人性命。英軍一名退休指揮官指責哈里，「在破壞自己的原生家庭（王室）後，背叛另一個家庭、即軍方」。



英國廣播公司（BBC）7日報道，英軍前指揮官柯林斯（Tim Collins）譴責哈里出版自傳，稱之為「可悲的賺錢騙局」，又指書中提及將殺死的敵兵視作從棋盤取下的棋子並不屬實，這不是軍人在軍中應有的行為，令曾接納他的軍隊大失所望。

柯林斯斥責哈里選擇走上一條「歧途」（alien path），「追求他不需要的財富」。他稱最終只看到，他在追求其所不需要的財富時的失望和痛苦，以及失落於他非常需要的、家庭與戰友的愛與情誼。

曾被派往阿富汗指揮部隊的前陸軍軍官肯普（Richard Kemp）上校表示，他對哈里透露自己的殺敵數字沒有意見，但指他提及塔利班士兵為「棋子」，可能讓敵方拿來宣傳，甚至激起人們報復，危及哈里本人的安全。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）稱，不會評論王子披露殺敵人數恰當與否，但指自己「非常感謝我們的武裝部隊」。國防部則稱，出於安全理由，不會對行動細節發表評論。

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塔利班高層官員哈卡尼（Anas Haqqani）在也Twitter發文回應哈里在書中的言論：「哈里先生，那些你殺死的人不是棋子，他們是人，他們有正在等他們回家的家人……」他稱：「我不預期它（國際刑事法院（International Criminal Court ，ICC））會傳召你或人權運動人士會譴責你，因為他們為你而變聾或盲。。