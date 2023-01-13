白宮：律師在拜登寓所車房發現機密文件　司法部展開調查

美國總統拜登（Joe Biden）的團隊早前在另一個地點再發現未歸還的機密文件，白宮1月12日證實，該批文件在拜登的私人寓所車房內尋回。司法部長加蘭（Merrick Garland）其後宣布，委任一名特別檢察官調查拜登處理機密文件的方式。



白宮的聲明提到，總統特別顧問索伯（Richard Sauber）表示，律師團隊在拜登的私人及政治文件中，發現少量拜登擔任副總統時代的機密文件。除了一份文件，其餘都是在拜登位於德拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）寓所車房的儲物室內發現，至於另一份只有一頁的文件則藏於相鄰房間的儲存物品內搜到。

索伯稱，拜登政府已全面合作，確保有關文件妥善交回。

拜登其後發表經濟講話時，被傳媒追問文件一事時，他稱這些文件都是儲存在上鎖的車房內，而不是放在街上，指大家都知道他認真看待機密文件，強調自己正全面配合調查。

美國各大傳媒早前報道，拜登的團隊在2022年11月在清理他的舊辦公室時，發現了一批約10份的機密文件。拜登在11日表示對事件不知情，但同日團隊就在另一個地點發現新一批機密文件。