拜登收藏機密文件案　勢成特朗普及共和黨的攻擊目標

美國總統拜登（Joe Biden）被指在卸任副總統，至出任總統的4年間，在辦公室收藏着國家機密文件。這是對應前總統特朗普（Donald Trump）在海湖莊園收藏大量國家機密文件的事件，兩者性質雖然不同，但必然會引起一陣政治旋渦。



這次事件與特朗普的事件，有着兩點截然不同的分別。第一是拜登主動與當局及調查人員合作，特朗普並沒有，因此拜登最少不會被冠上防礙司法的罪名。第二是相比起特朗普收藏100多份機密文件，這次牽涉拜登的不足10份，數量與程度上有所差別。

話雖如此，拜登仍要為事件作出回應。新任眾議院議長的共和黨議員麥卡錫（Kevin McCarthy）以「這麼多年現在才發現？」「他曾對另一位總統說了些什麼？」嘲諷拜登，可想而知拜登將面對反對者的追擊。

拜登需要回答的，包括是那些文件到底是什麼、為何會出現在辦公室內、及為何沒有在卸任副總統後歸還，這與拜登與民主黨攻擊特朗普時一樣。而即使拜登回答了這些疑問，鍥而不捨的反對派，特別是特朗普的支持者會嘗試把這次事件與特朗普的劃上等號，加以抺黑攻擊。

隨着國會議長選出，由共和黨控制的眾議院正式運作，拜登將以此事為開端，受到特朗普及共和黨人的挑戰。