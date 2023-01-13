金正恩稱「真想睡覺」　是愛民如子還是健康亮警號？

朝鮮官方媒體近期報道，最高領導人金正恩在講話中提到「真的很想睡覺」，凸顯金正恩的愛民形象，但也有分析指出，這或是金正恩健康異常的徵兆。



朝鮮《勞動新聞》星期二（1月10日）在頭版發表題為《偉大的黨領導我們》的政論，其中介紹金正恩的講話。金正恩說：「節日是給人民過的，要是黨中央（自己）休息，什麼時候才能實現繁榮的夢想和理想呢？我總是有兩個願望，一是希望早日看到朝鮮人民在世界上幸福地生活，另一個是睡覺。」

據了解，去年10月，朝鮮中央電視台播放紀錄片《人民的父母》，公開了金正恩在專列車廂也不合眼、堅持工作的畫面。然而，分析認為，金正恩的「失眠」可能是健康異常的徵兆。

韓國國家情報院在2016年7月的國會情報委員會全體會議上說：「金正恩因為感到人身安全受威脅而苦惱。2016年，金正恩體重暴增超過40公斤，並患上失眠症，有可能引發成人病。」

另外，英國《每日電訊報》1月8日報道，今年39歲的金正恩面臨著「中年危機」。

該報多年觀察金正恩的身體變化，報道說，金正恩酒後哭泣，顯示出他內心孤獨和飽受煎熬。健康焦慮症和要維持體制的壓力，金正恩到40歲時，可能會面臨與現在不同的挑戰。

統一研究院前院長崔鎮旭對《每日電訊報》說：「聽說金正恩經常喝很多酒後痛哭，說明他非常孤獨，處於高壓狀態。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

