韓媒：金正恩攜女兒視察可載核彈頭導彈庫

韓聯社援引朝鮮中央電視台的照片資料報道，朝鮮最高領導人金正恩攜女兒視察存放可載戰術核彈頭的KN-23導彈和「火星-12」中程彈道導彈的倉庫。



據韓聯社報道，新年伊始，朝鮮電視台公布的照片顯示，金正恩正在視察一個導彈庫，具體位置不明，其女身穿黑色大衣，與他挽手同行。其中一張照片顯示，他們正在視察約10枚「火星-12」導彈，另一張照片上有約10台KN-23導彈移動發射裝置，該導彈據稱類似俄羅斯「伊斯坎德爾」導彈。

據悉，2022年12月26日至31日朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第六次全體會議的相關電視報道中出現了金正恩與女兒的鏡頭，但沒有特別解釋。

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韓聯社稱，這是金朱愛第三次出頭露面，上一次是去年11月金正恩與試射「火星-17」型洲際導彈有功人員合影場合。專家解讀，朝媒報道金朱愛陪同其父參加公開活動，意在凸顯其為「白頭血統」的一分子，同時將其選樹為朝鮮年輕一代的象徵，渲染擁核保護未來一代的必要性。

朝鮮最高領導人金正恩在朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第六次全體會議上表示，必須加強國家的核力量，大規模生產核彈頭，打造能夠及時反擊的新型洲際彈道導彈系統，迅速完成系統配套的偵察衛星和導彈發射器項目。金正恩指出，既然「韓國傀儡」顯然已經成為朝鮮的敵人，那麼就需要成倍增加朝鮮武器庫中的核彈頭數量，他還強調了大規模生產戰術核武器的重要性和必要性。

韓國統一部發言人趙重勛答記者提問時稱，朝鮮沒披露上述照片拍攝的日期和地點，鑑於金朱愛不斷公開亮相，政府將繼續注視其動向。