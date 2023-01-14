Uncle Ray逝世｜兩度訪問披頭四樂隊　始於膽粗粗直闖唱片公司

香港知名DJ、有「樂壇教父」之稱的Uncle Ray（原名Ray Cordeiro）1月13日逝世，享年98歲。這位縱橫廣播界逾70年的資深DJ，兩度訪問過披頭四樂隊（The Beatles），也採訪過艾頓莊（Elton John）等國際名人，他便曾分享自己當年如何直闖唱片公司EMI辦公室，成功邀約訪問披頭四的經歷。



Uncle Ray生於1924年，是香港出生的葡萄牙裔唱片騎師。他在1949年加入麗的呼聲、1960年轉職香港電台後，1964年獲得到英國廣播公司（BBC）修讀3個月訓練課程的機會，在課程完結後，他尚有約兩週在英國的空餘時間，當時他心生一念，倒不如嘗試找一些名人做訪問，把訪問錄音帶回香港。

60年代是披頭四的顛峰時期，Uncle Ray當時立刻想到了這支樂隊，他「膽粗粗」地走到唱片公司EMI的辦公室，向職員直接說明自己來自香港，希望訪問披頭四。綜合美聯社、BC Magazine之後報道，職員沒有拒絕Uncle Ray，而是打電話給披頭四的經理人Brian Epstein，對方直接爽快答應，說剛巧披頭四翌日召開記者會，叫Uncle Ray去現場。

最後EMI還向Uncle Ray借出錄音機，讓他訪問披頭四，在訪問中，約翰連儂（John Lennon）講述披頭四早期到德國演出的日子。Uncle Ray之後形容，自己當時「緊張到腳震」。

Uncle Ray 縱橫香港廣播界逾 70 載，多年來透過主持電台節目，以音樂慰藉人心。（香港電台提供）

Uncle Ray之後曾再度訪問披頭四，這支利物浦樂隊1964年6月訪港，Uncle Ray便再得到訪問披頭四的機會，此也令他在廣播界的名聲更響。他後來稱，自己一共擁有26個披頭四的簽名，相信價值不菲。

在多年間，Uncle Ray採訪過的國際名人也包括殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）、爵士男歌手Tony Bennett。他在1987年獲英女王頒授MBE勳章，也獲特區政府在2008年頒授銅紫荊勳章、2022年頒授銀紫荊勳章。他也是健力士世界紀錄認證的最長壽唱片騎師。