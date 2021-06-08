普京神秘「3女兒」身分：基因學家、數學家與網紅DJ　均表現活躍

環球趣聞
撰文：
最後更新日期：

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在政壇叱吒風雲，對家庭生活卻始終保持神祕，僅承認膝下有女。儘管如此，外界仍廣泛流傳，36歲的瑪麗亞（Dr Maria Vorontsova）、34歲的卡特琳娜（Dr Katerina Tikhonova）以及18歲的路易莎（Luiza Rozova）就是傳說中的「3個女兒」，她們近年起公開露臉，各自在學界、時尚領域活躍，但似乎沒有人敢直接指出其父親的身分，只能把這件事當成「公開的秘密」。

瑪莉亞是一名基因學家，也是國家醫學研究中心內分泌學的首席研究員，曾接受《俄羅斯24》訪問，談論專精領域侏儒症的相關議題。據悉，她嫁給一名荷蘭商人，並且已經育有子女，也就是說，普京已經成為一名「祖父」了。

+2
+2
+2

卡特琳娜原本是一名舞者，之後成為數學家，現任莫斯科大學複雜系統數學研究所副所長，被認為是普京和前妻柳德米拉（Lyudmila）的女兒。她最近在俄國國家電視台的聖彼得堡國際經濟論壇亮相，值得注意的是，普京就是主講人。

路易莎是一名DJ兼服裝設計師，據傳是普京與45歲名媛斯維特拉娜（Svetlana Krivonogikh）婚外情誕下的私生女，去年被反對派媒體曝光身分後，在Instagram吸引近10萬粉絲。她曾向時尚雜誌GQ承認自己「可能長得很像」年輕時的普京，但沒有進一步證實關係。

▼觀看路易莎的照片▼

+8
+8
+8

《太陽報》報道，普京坦言痛恨他人介入私生活，但也曾經公開提及瑪麗亞和卡特琳娜，「她們邁出職涯的第一步，正在取得良好進展，但不會涉入商業或政壇」。他透露，孩子們都過著自己的生活，「她們住在俄羅斯，從未在其他地方接受教育。我為她們到感到驕傲」。

Larry King逝世︱傳奇名嘴曾訪問普京、特朗普等　冇人有特殊待遇
俄羅斯最狂「山寨名媛」　長相普通卻攻陷首富劍指普京　下場淒慘
英媒突傳普京出現手腳抖動或患柏金遜症　2021年初可能辭職下台
普京全副武裝視察醫院　「天線得得B保護衣」成惡搞新寵
普京稱美國正在步蘇聯後塵　即將重蹈帝國覆轍
普京談朝鮮　施壓制裁不會解決核問題　美國背棄承諾導致談判僵局

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。