XBB.1.5佔美國確診個案43%　歐洲料1至2個月後成主流

美國疾病控制和預防中心（CDC）稱截至1月14日止一週，新冠病毒（SARS-CoV-2）Omicron亞型XBB.1.5的確診個案佔該國病例43%。



XBB.1.5在1月第一週佔美國確診個案約30%，比CDC上週估計的27.6%為高。

根據CDC，XBB.1.5在美國東北部較流行，滾動住院率、死亡率以及確診個案宗數都在隨之攀升。

美國紐約市衞生部稱，XBB.1.5個案已佔該市已進行基因排序的確診個案的73%。

紐約市衛生官員還指出，XBB.1.5可能更容易感染已接種疫苗或已感染過新冠的人——美國白宮新型冠狀病毒感染疫情應對協調員賈阿（Ashish Jha）上週確認這個事實。

另一方面，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）13日發布的威脅評估簡報（Threat Assessment Brief）稱，其數學模型表明，XBB1.5可能在1到2個月後在歐盟／歐洲經濟區（EEA）佔據主導地位。

ECDC稱，在2022年最後兩週，XBB1.5佔歐盟／歐洲經濟區確診個案不足2.5%。而在美國這病毒株比其他病毒株傳播速度快12%。

中心稱，對長者、未接種疫苗以及免疫功能低下的人等弱勢群體，XBB1.5風險為中度至高度，具體取決於他們對新冠病毒的免疫力。