印尼雅加達數千人集會　抗議總統緊急條例

數千名工人星期六（1月14日）在印度尼西亞首都雅加達舉行集會，呼籲議會拒絕總統佐科維多多（Joko Widodo）12月簽署的緊急條例。批評人士稱，這項總統令將削弱僱員的權利和環境保護。



路透社報道，印尼總統佐科維多多以2023年全球經濟的不確定性為由，在12月30日簽署了緊急條例以取代受爭議的《創造就業綜合法》。

佐科維多多在2020年11月簽署了《創造就業綜合法》（俗稱「新勞工法」），修訂了包括勞工法在內的70多項相關條文，希望改善印尼的投資環境，吸引更多外資。然而，印尼法院於2021年11月25日裁定《創造就業綜合法》的部份條文制定時有程序上的疏失，下令政府兩年內修正，否則這將被視為「永久違憲」。

一名38歲的示威者達瑪．潘卡．穆利亞稱，這項緊急條例是政府為確保實施新勞工法而採取的策略。他說，這項條例降低工人福利、減少勞動保護，並在農業問題、環境及保護婦女方面造成廣泛的影響。 「創造就業應該與工人的福利改善相一致，但這項緊急條例與之背道而馳。這就是為什麼我們反對它。」

示威者舉着「向外包說不」的橫幅，還有一些人舉着「拒絕創造就業的緊急法令，因為沒有緊急狀況」的標語。

59歲的示威者佐赫．里奧諾說，這項緊急條例將導致工人容易被解僱，得到的遣散費也會降低，因此帶來了不確定性。

印尼議會副議長本週說，議會將評估這項緊急條例的合法性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

