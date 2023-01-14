美日首腦會談　岸田文雄：適當處理半導體出口限制問題

美國總統拜登（Joe Biden）1月13日在白宮與到訪的日本首相岸田文雄會面，雙方發表聯合聲明，指美日兩國將加強在經濟安全方面的共同優勢，包括保護及促進半導體等關鍵新興技術，但未提及禁止對華出口半導體生產設備。日方指，岸田文雄表示會適當處理半導體出口限制問題。



彭博社14日引述日本外務副大臣木原誠二稱，岸田文雄在會上向拜登表示，日本將根據《外匯與外貿法》，視乎美國等國家的監管發展情況，適當處理限制半導體出口問題，但未有提供其他細節。二人已就敏感技術出口管制的重要性達成共識。

日媒過去在2022年12月報道，美國要求日方響應在半導體方面的對華出口管制。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）曾在日本經濟產業相西村康稔與舉行電話會談時，指「作為共享對華戰略的同盟國，希望予以響應」。

日本岸田文雄（左）1月14日訪問白宮，會晤美國總統拜登（右）（Reuters）

日本首相岸田文雄1月13日又在約翰-霍普金斯大學高級國際研究學院演講，他表示日本、美國與歐洲必須在中國的問題上採取一致行動，以應對北京日益增長的挑戰。

岸田文雄表示，中國是日本和美國的核心挑戰。他表示國際社會正處於一個歷史性的轉折點，自由、開放和穩定的國際秩序正處於危險之中。

岸田稱中國對國際秩序的願景有別於美日、盟友的國家，而這分別是他國所無法接受。岸田敦促北京遵守既定的國際規則，不要以違反規則的方式改變國際秩序。