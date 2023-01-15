梅德韋傑夫批日揆應切腹謝罪　岸田文雄：東亞或成下個烏克蘭

俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫稱美日領導人就核武器問題達成的協議對日方而言是一種恥辱後，日本首相岸田文雄1月14日表示，東亞有可能成為下個烏克蘭。



岸田文雄14日在結束對華盛頓訪問前告訴記者，自己對七國集團（G7）其他國家領袖表達對東亞地區安全環境的強烈危機感。

他說：「日本附近地區的形勢日益嚴峻，因為有人意圖片面改變東海和南海現狀，加上朝鮮核和導彈活動不斷激化。」

岸田文雄還稱：「烏克蘭這堂課教會我們，歐洲和印太地區的安全密不可分」。

美國總統拜登（Joe Biden）13日在白宮與到訪的岸田文雄會面。根據俄羅斯衛星通訊社，梅德韋傑夫在Telegram上表示，拜登和岸田就核武器問題達成的協議，日方立場是恥辱的，表現對美方的忠誠耿耿。

梅德韋傑夫談及廣島和長崎的核災難，稱：「岸田絕對不在乎美國是唯一完全擁有核武器的國家，唯一的受害者就是自己的祖國。」

他指，美國領導層從未對這一戰爭行為提出過悔意，日本首相應該要求美國領導人悔改，不過岸田只是美國人的僕人，僕人確實沒有這個勇氣。

梅德韋傑夫還說：「只是為日本人感到難過。畢竟，這種恥辱只有在回國的內閣會議上通過切腹才能洗清。雖然這一代日本人的武士道精神並不典型。」