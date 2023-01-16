美國指北京無誠意解決中印邊界問題　中國駐印度使館反駁

中國駐印度大使館發言人1月15日發表聲明，就美國務院官員訪印期間指責中國的言論予以批駁。發言人表示，中印邊界問題是中印兩國之間的事，希望美方能多做一些有利於地區和平穩定的事。



發言人表示，「美國國務院官員就中印邊界問題對中方的指責毫無事實根據。中方堅決反對任何國家出於地緣政治考慮，對其他國家雙邊問題指手劃腳。」

中國使館指出，「當前中印邊境局勢總體平穩。中印雙方通過外交和軍事渠道就涉邊問題保持通暢和建設性的溝通，推動邊境局勢由應急處置狀態向常態化管控邁進。」

發言人強調說，「中印邊界問題是中印兩國之間的事。雙方有意願、有能力通過協商對話處理有關問題。希望美方能多做一些有利於地區和平穩定的事。」

美國務院負責南亞和中亞事務的助理國務卿唐納德・盧（Donald Lu）本週訪問印度。他聲稱，「美方沒有看到中國採取有誠意的措施解決邊界問題。事實上，恰恰相反，中國採取了咄咄逼人的行動」。

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）2020年12月13日在新聞發布會上表示，美國很高興聽到雙方在達旺衝突後迅速脫離接觸線。「美方強烈反對任何單方面企圖通過軍事或民事入侵，越過已確立的實際控制線提出領土主張的行為」。美方鼓勵印度和中國利用現有雙邊渠道討論有爭議的邊界。