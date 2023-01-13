美退將：「攻打中國本土」應續列選項才能有效嚇阻解放軍攻台

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）近期公布台海戰爭最新兵棋推演報告，其模擬的24種戰況顯示，中國大陸武犯台灣在多數情境中都不會成功、但美中台日各方代價慘痛的結論。美國退役中將、空軍前副參謀長德普圖拉（David A. Deptula）在針對這份報告舉行的一場研討會上主張，美國應該持續將「攻打中國本土」列為可能的軍事選項，這樣才能有效嚇阻北京，使其不敢對台灣動武。



在CSIC兵推報告中，為了避免付出極端高昂代價的「慘勝」，在政治和戰略方面建議，美軍國家指揮當局（National Command Authority）應自我遏制放行策劃攻打中國，主因此舉使美國將冒著和擁核武國家（中國）升高戰事的重大風險。

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）1月9日發布台海兵推報告《下一場戰爭之第一戰》。（報告封面截圖）

不過，西媒報道，美國空軍退役中將、主管情報、監視和偵察事宜的前副參謀長德普圖拉卻認為，美國應該持續將「攻打中國本土」當作可能的軍事選項，這樣才能有效嚇阻中國，使北京不敢對台灣動武，「我們嚇阻中國的戰略需要有創意，必須增加中國對武統台灣的不確定性，使北京當局選擇不要出兵台灣。因此，從嚇阻的角度來看，我認為排除『美國攻打中國本土』的政策選項是不明智的，這個選項應該被持續納入考量」。

德普圖拉在針對CSIS報告的研討會上表示，雖然這次兵棋推演，美、日、台聯手能擊退中國，但在戰後，美國身為世界霸權的軍事與經濟優勢將不復存在；因此，美國現在就應該要持續增進對中國的戰略嚇阻能力，以確保若戰爭真的開打時，美國能大獲全勝。

外國軍事網站「全球火力」（Global Firepower）近期發布最新全球軍力排行榜，當中美國戰力排行第一。（Wikimedia Commons）

此外，CSIS兵推報告為了避免代價高昂的「慘勝」，在政治和戰略方面另一點建議為，台灣空軍和海軍部隊應轉向「不對稱」作戰；並指儘管外界呼籲台灣採納「豪豬戰略」，但當前台灣的國防預算卻仍擺在中國可很快摧毀的昂貴艦艇和軍機上。