韓國登記人口約5144萬　連續3年減少　單人戶逼近千萬

韓國行政安全部1月15日公布數據，顯示截至2022年12月31日，韓國戶籍登記居民人口為5143.9038萬人，比2021年同期減少0.39%、連續3年出現下降趨勢。單人戶持續增加，佔所有家庭的41%，數量為972.4256萬戶。



韓聯社網站1月15日稱，韓國男性人口連續4年減少，為2563.6951萬人；女性繼2021年以來連續兩年減少，為2580.2087萬人。男女人口的差距為16.5136萬人，是自2015年女性人口首次超越男性後，創下的男女人口最大差距。

報道指，韓國3口之家和4口之家的比例持續減少，單人戶和兩人戶總計佔65.2%。平均每戶家庭成員人數為2.17人，創下新低。

50多歲人口佔比例最大，為16.7%，與2021年底相比，60歲以上人口有增加，其中65歲以上人口在整體人口中佔18%。全羅南道老齡人口佔25.17%，慶尚北道佔23.78%，全羅北道23.2%，江原道22.77%，釜山市21.47%，忠清南道20.58%，進入超老齡社會。

與2021年底相比，韓國人口增加的地方只有京畿道、仁川市、世宗市、忠清南道和濟州道，其餘地方人口均減少。