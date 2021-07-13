韓國出現「人口死亡交叉」　專家：恐成地球上首個因此消失的國家

韓國近年生育率每況愈下，成為全球生育率最低的國家，再加上高齡化的社會讓韓國人口呈現負成長，去年（2020）進入死亡交叉，死亡人口大於出生人口，對此，人口學教授柯爾曼（David Coleman）認為，倘若情況持續惡化下去，「韓國恐怕將成為第一個因人口，從地球消失的國家」。



根據《韓國經濟日報》報道，10年前韓國人口數自然增長20多萬人，但2017年首次跌破10萬，隔年（2018）僅剩2.8萬人，2019年增長8千人，2020年時生育率僅剩0.84，自然減少3.3萬人，「等於平均一個婦女一輩子生不到一個小孩」，這是韓國首次出現死亡人口大於出生人口的情況，死亡交叉也正式浮現，韓國統計局認為主要原因是生育率下降、高齡化，因而導致死亡人口增加。

韓國出現「人口死亡交叉」（韓聯社）

韓國在1970、80年代工業化發展快速，更帶動都市化的腳步，1988年舉辦漢城奧運（首爾奧運）時，人口突破1千萬名，逐年增加到1992年，達到巔峰人口數1097萬人，在往後32年一直維持千萬人口的紀錄；然而在新冠疫情衝擊，2020年各人口數據走向負面，其中包括外籍人口流入、生育率等，這也讓學生數量不斷減少，平均每年有30多所學校關門，在這20年內韓國一半大學恐怕面臨消失危機。

對此，英國牛津大學人口學教授柯爾曼（David Coleman）曾在2006年對韓國發出預警，也將其列為「首個將從地球上消失的國家」，更直言「一直無法改善極端生育趨勢的話，消失只會是時間的問題」，就連日本、希臘、葡萄牙同樣也被專家點名，是繼韓國之後岌岌可危的國家。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】