美國眾院委員會要求白宮提供涉拜登私藏密件資訊

美國總統拜登（Joe Biden）寓所再發現多5頁機密文件。新換班的眾議院監督委員會1月15日致函白宮，要求提供更多拜登私藏機密文件資訊。



美國眾議院監督委員會新任共和黨主席科默（James Comer）致函白宮，要求1月底前取閱有關搜查的所有文件和通訊——包括自2021年1月20日所有進入拜登位於威爾明頓住所的訪客記錄，以及位於華盛頓的賓夕法尼亞拜登外交與全球接觸中心（Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement）的資訊，也在被要求提供之列。

科默接受美媒訪問時稱，自己不是斥責拜登做錯，但指責拜登政府在哥倫比亞廣播公司（CBS）報道發布後才確認有密機被發現，做法不透明。

科默又稱，前總統特朗普（Donald Trump）在海湖莊園機密文件案中所受待遇不同，憂慮事件未獲平等對待，更指眾議院共和黨人在這點上對司法部缺乏信任。

白宮14日稱，12日在拜登家中發現多5頁機密文件，同日，司法部長加蘭（Merrick Garland）之後宣布委任一名特別檢察官調查拜登處理機密文件的方式。