意大利影星Gina Lollobrigida逝世終年95歲　獲譽世上最美女人

獲譽為「世上最美女人」的意大利影星洛洛布里吉達（Gina Lollobrigida）1月16日在羅馬逝世，終年95歲。她一生多姿多彩，主演過多部電影如1956年版《巴黎聖母院》（Notre-Dame de Paris），當過攝影師、雕塑家，也參選過議員。意大利文化部長發文悼念，指她魅力永存。



經理人科明（Paola Comin）16日公布洛洛布里吉達的死訊，未有詳細透露死因。

意大利文化部長聖朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）在Twitter發文指，「告別這位銀幕頂尖女主角，半個多世紀以來意大利電影史上的主人公， 她魅力永存。」

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洛洛布里吉達於50年代、60年代活躍於意大利影壇，曾在《巴黎聖母院》飾演女主角埃斯梅拉達（Esmeralda），也曾憑電影《Buona Sera, Mrs. Campbell》獲提名美國金球獎影后（Golden Globes）獎項。

由於她曾主演一部叫《世上最美女人》（La donna più bella del mondo，暫譯）的電影，令她因而得到「世上最美女人」的稱號。

洛洛布里吉達並非只涉足演藝圈，在離開影壇後，她投身攝影界，出版過6本相關書籍，又當過雕塑家。她晚年在2022年9月更以95歲之齡競選意大利參議員，未有當選。