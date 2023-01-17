泰國兒童節爆意外8傷　海軍直升機撒糖果飛太低致帳幕倒塌

泰國1月14日迎來兒童節。一架海軍直升機14日在莊他武里府（Chanthaburi）的兒童節活動場地上空撒糖果，但它飛得太低，導致場地內用金屬支架搭建的大帳幕倒塌，8人受傷。



事發時，一架海軍直升機在活動場地上空，向兒童和家長撒糖果和鮮花。但它飛得太低，當它飛越場地內用金屬支架搭建的大帳幕上方時，飛行引起的強風將大帳幕吹倒。

▼大帳幕倒塌的畫面，請點擊放大觀看：

很多兒童和家長正在興奮地嘗試接住糖果和鮮花，有人在大帳幕倒塌時走避不及、慘遭壓中。

事件中有8人受傷，包括5名兒童，當中一名58歲女子因頸部骨折及頭部受傷入院。後來其中2名成人及5名兒童在醫院接受治療後已出院。

▼顯示大帳幕倒塌過程的影片：

英國《太陽報》（The Sun）16日引述《曼谷郵報》（Bangkok Post）稱，當日是莊他武里府塔昌（Tha Chang）政府辦公室要求海軍的莊他武里府和達叻府（Trat）邊防司令部安排直升機飛越兒童節活動場地。

海軍莊他武里府和達叻府邊防司令部副司令Radm Therdkiat Jitkaew已就事件道歉。海軍發言人代表海軍總司令Choengchai Chomchoengpaet道歉，並下令向傷者提供經濟和醫療援助。