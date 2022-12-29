柬埔寨賭場大火升至19死60傷　多達30人失蹤

柬埔寨班迭棉吉省（Banteay Meanchey）城鎮波貝（Poipet，又譯波別）的鑽石城大酒店及賭場（Grand Diamond City Hotel and Casino）12月28日晚上11時30分後起火，增至最少19人死亡、60人受傷，多達30人失蹤。



路透社29日稱，火警發生時，約有400名員工及顧客身處鑽石城大酒店及賭場內，影片顯示，火勢在29日下午受控。柬埔寨警方表示，數百名來自軍方、警方和救援隊的成員參與救援行動。

▼有人拍到火場中危急萬分的一幕：有數人逃到看來是酒店的混凝土簷篷上，幾人瑟縮在一起。他們後方是熊熊大火和滾滾濃煙，前方已是空無一物。有人耐不住高溫及大火跳樓逃生，亦有人即場脫下衣褲免遭燒着。

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班迭棉吉省訊息部負責人謝索昆（Sek Sokhom）說：「死亡人數或會增加至超過20人。」

波貝位於柬埔寨與泰國邊境，當地賭場很受短期泰國遊客歡迎。泰國29日表示，最少25名賭場大火的傷者正在泰國沙繳府（Sa Kaeo）的醫院接受治療。當地政府指，一名泰國公民在醫院死亡，而70%受火災影響的人士出現吸入濃煙引起的症狀。