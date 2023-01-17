世界經濟論壇調查　三分之二學者預料今年全球經濟衰退

撰文：聯合早報
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全球經濟瀕臨衰退邊緣，給世界經濟論壇蒙上了陰影。世界經濟論壇調查有三分之二的私營及公共部門首席經濟學家，預計2023年將出現全球衰退，其中約18%認為「極可能」出現全球衰退，為2022年9月調查結果的兩倍多。

路透社報導，世界經濟論壇（WEF）常務董事扎希迪（Saadia Zahidi），在公佈調查結果的聲明中表示：當前的高通脹、低增長、高債務和高度碎片化的環境，降低了恢復增長和提高世界最弱勢群體生活水準所需要的投資動力。

論壇調查結果是以國際貨幣基金組織（IMF）、投資銀行、跨國公司和再保險集團等國際機構的一組高級經濟學家的22份調查為依據。

另外，普華永道（PricewaterhouseCoopers）1月16日在達沃斯發佈的CEO調研報告，完全反轉2021年和2022年的樂觀預期。在全球超過4400名CEO中，高達73%預計未來12個月全球經濟增長將下滑。這是自十多年前普華永道開啟這項調查以來最悲觀的預測。

世界銀行上周將許多國家2023年的增長預測下調至接近衰退水準，原因是央行加息的影響加劇、俄羅斯在烏克蘭的戰爭仍在繼續，以及世界主要經濟引擎停滯不前。

2023度世界經濟論壇於1月16日至20日，在瑞士東部小鎮達沃斯舉行，為新冠疫情暴發以來，首次於冬季以線下方式舉行。

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