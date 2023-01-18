「俄羅斯Rambo」男星稱願為烏克蘭而戰　俄列為外國代理人

有「俄羅斯Rambo」之稱的男星斯莫利亞尼諾夫（Artur Smolyaninov）因上週受訪時批評俄羅斯入侵烏克蘭，更指自己已準備為烏克蘭而戰，殺死俄羅斯士兵。俄羅斯政府隨後將他列為「外國代理人」，並展開刑事調查。斯莫利亞尼諾夫已流亡外地。



美媒16日報道，斯莫利亞尼諾夫上週接受俄羅斯《新報》訪問時稱，自己的一位前同事正為俄羅斯而戰，「我會向他開槍嗎？毋庸置疑! 我會否保留自己為烏克蘭戰鬥的選擇？絕對會！這是我唯一的出路。這是我的唯一途徑。如果我要參加這場戰爭，我只為烏克蘭而戰。」

言論發表後數日，俄羅斯司法部將斯莫利亞尼諾夫列為外國特工，調查委員會主席巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）更下令向他提出刑事訴訟。

斯莫利亞尼諾夫已從陸路步行離開俄羅斯，流亡挪威。他描述越境情形時稱，「你只要走30米，就有完全不同的人出現在你面前。他們是如此柔和。甚至連眼神都不一樣。 」

2005年電影《第九連隊》（Devyataya Rota）講述在蘇聯入侵阿富汗戰爭末期，一隊蘇聯新兵從受訓到參戰的故事。斯莫利亞尼諾夫在電影中飾演隊伍中唯一的倖存者，為他博得「俄羅斯Rambo」的綽號。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）非常喜愛《第九連隊》，曾在觀影後表示，電影「帶走了靈魂，你沉浸在電影中」，並同導演與斯莫利亞尼諾夫等演員交談。