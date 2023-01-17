世界經濟論壇︱劉鶴：今年中國經濟將整體好轉

世界經濟論壇（WEF）年會在瑞士達沃斯（Davos）舉行，前往出席的中國副總理劉鶴1月17日發言時，強調加強國際合作和維護世界和平，他指今年中國經濟將實現整體性的好轉，增速達到正常水平是大概率事件。



新華社報道，劉鶴致辭時表示，中共二十大成功召開，選舉產生了以中國國家主席習近平為核心的新的中央領導集體，擘畫了未來五年乃至更長時期中國式現代化發展的宏偉藍圖。

他指按照中共二十大精神，不久前召開的中央經濟工作會議對2023年經濟工作作出部署，強調必須堅持發展是第一要務，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持全方位擴大對外開放，堅持依法治國，堅持創新驅動發展。經過努力，今年中國經濟將實現整體性的好轉，增速達到正常水平是大概率事件。

劉鶴又指，中國的金融體系總體穩健，「我們針對房地產領域風險，著力穩定預期，提供合理流動性，放鬆過熱時期的調控措施，積極擴大有效需求。未來中國房地產業穩定發展仍有足夠的需求支撐。中國的基本國情決定了必須對外開放，不斷提高對外開放質量和水平，我們反對單邊主義、保護主義，推動全面加強國際合作。」

劉鶴2023年1月17日在達沃斯出席世界經濟論壇年會，發表講話（Reuters）

新華社又指，與會期間，劉鶴應約與有關國家政要、學者、企業家會見交流，出席論壇前，劉鶴在蘇黎世分別會見瑞士聯邦委員兼財政部長凱勒-祖特爾（Karin Keller-Sutter）、前聯邦委員兼財政部長毛雷爾，雙方願共同推動中瑞關係發展，加強兩國經貿、金融、創新等領域合作。

據路透社報道，劉鶴在整個演說中有11次提到加強國際合作和維護世界和平。

他在談到中國經濟時稱，預計進口、企業投資和消費顯著增加，他稱中國歡迎外資，又指不可能回到計劃經濟。劉鶴又談到在政策轉變後，中國疫情情況目前穩定。

耶倫劉鶴將會晤

劉鶴18日會與耶倫在瑞士蘇黎世（Zürich）會面，討論全球經濟形勢，《華爾街日報》17日稱， 美國和中國試圖緩和經貿關係。