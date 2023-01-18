中美貿易額有望再創新高　顯示兩國經濟聯繫仍強韌

（紐約彭博電）美國和中國之間的貿易額有望再創新高，顯示儘管美方頻頻發表中國威脅論，以及外界對中美經濟可能脫鉤感到擔憂，這兩個全球最大經濟體之間的經濟聯繫仍強韌。



美國截至11月的官方數據預示，到2月7日最終報告出爐時，2022年中美之間的進出口總和將創下歷史新高，或至少非常接近破紀錄。北京剛剛發布了它的全年數據，顯示中美貿易額創紀錄，達約7600億美元。

不過，值得注意的是，由於美國進口需求降溫，以及中國面對疫情防控帶來的問題，雙邊貿易去年底有所放緩；加上貿易數據也未根據通貨膨脹進行調整，這意味着更高的貿易額可能不會轉化為更大的出貨量。

儘管如此，在美國兩黨都一致主張對華強硬之際，這樣的貿易數字仍屬驚人。這些數據說明，即使美國試圖阻止中國前進，中方也在盡力抗衡美國的全球影響力，這兩個經濟體交織的程度依然很深。

近期，兩國的關係出現了一些積極的跡象，包括中美首腦11月首次面對面會晤，以及美國國務卿今年內會訪華，但兩國的分歧不太可能輕易解決，例如台海和南中國海問題，以及美國全力阻止中國獲取關鍵的半導體科技。

美國布魯金斯學會外交政策高級研究員多拉爾認為，中美在打科技戰的同時，仍可保持非常穩固的貿易關係。「一切以經濟效益為基礎，這是企業都想要的，這使它們可以向消費者提供商品和服務。」

中方也很可能有類似盤算，因為它的經濟增長以出口為導向，而這是它提高國民生活水平和維持穩定的關鍵。

以上這些都說明了為何有特朗普和拜登政府加徵關稅的操作，雙邊貿易仍然蓬勃。

圖為2023年1月13日，美國總統拜登準備從白宮乘海軍一號直升機，飛往他的家鄉特拉華州。（Reuters）

至於技術霸權之爭，專注於半導體行業的私募股權和風險投資公司默里·希爾集團的合夥人伯恩斯說，這未必會導致更大的貿易裂痕，因為兩國有不同的目標；美國尋求的是技術領導地位，中國要的是技術自主權。

近年來日益加劇的政治緊張對固定資本流動的影響可能大於對貿易的影響。

美國公司對中國的新投資已經放緩。對此，榮鼎諮詢集團（Rhodium Group）負責追蹤中美直接投資的哈內曼說，業界擔心中國的增長前景，以及不斷升溫的地緣政治局勢。然而，全球許多公司在衡量了風險與回報之後，仍選擇繼續在中國運作。

美國智庫歐亞集團高級分析師懷恩說，雖然有關脫鉤的口舌之爭沸沸揚揚，但中美會發現，「就算不是不可能，它們也很難完全切斷彼此的經濟聯繫」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

