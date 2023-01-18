劉鶴晤耶倫　中方：歡迎今年適當時候訪華　同意經貿團隊保持交流

中國國務院副總理劉鶴1月18日在瑞士蘇黎世會晤美國財政部長耶倫（Janet Yellen），中國官媒新華社報道形容會談富有建設性，又指中方歡迎耶倫今年適當時候訪問中國，雙方同意經貿團隊在各個層級繼續保持溝通交流。



報道指，劉鶴與耶倫在瑞士蘇黎世舉行半天會談，雙方圍繞落實中美元首巴厘島會晤重要共識，就全球和兩國宏觀經濟金融形勢、應對全球共同挑戰等進行了專業、深入、坦誠、務實的交流，會談富有建設性。

報道稱，雙方認為世界經濟復甦處於關鍵時刻，雙方加強宏觀政策溝通協調，共同應對經濟金融等領域的挑戰，有利於中美兩國和整個世界，雙方討論了深化宏觀經濟和金融領域合作的有關問題。

就美國對華政策表達關切

雙方認識到可持續金融合作的重要性，同意在雙邊及聯合國、G20和APEC等多邊框架下加強合作，雙方同意繼續支持新興市場和發展中國家綠色低碳發展和經濟轉型，中方表達了對美國對華經貿和技術政策的關切，希望美方重視這些政策對雙方的影響。

報道又稱，中方歡迎耶倫財長今年適當時候訪問中國，雙方同意經貿團隊在各個層級繼續保持溝通交流。