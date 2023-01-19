世界經濟論壇｜澤連斯基：世界不應猶豫應對俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）1月18日以視像形式向世界經濟論壇（World Economic Forum）發表講話，指全球在應對俄羅斯時，不應再猶豫，同時呼籲世界繼續軍事援助烏克蘭，以超越俄羅斯的攻勢。



澤連斯基在開場時，談及內政部長等人同日較早時在首都基輔（Kiev）遭遇直升機意外身亡，稱不少烏克蘭家庭痛失至親，這個情況更因為戰爭而不斷出現。

他帶領全場與會者為所有在俄烏戰爭喪生的人士默哀一分鐘後，稱全球面對糧食安全及能源危機外，亦處於危機之時，指出俄羅斯不消一秒就發動戰爭，但世界卻需時數天回應。

澤連斯基提到，烏克蘭和盟友已經抵抗俄羅斯入侵近一年，認為迅速的行動可以帶來穀物出口協議及一致的能源政策等結果，拯救不限於烏克蘭的數以百萬計性命。

他批評全球在俄羅斯2014年入侵克里米亞（Crimea）的反應太猶豫不決，因此現在不應重蹈覆轍，而是更有決心和效率，超越俄羅斯的下一步軍事行動，敦促各國增加對烏克蘭的防空裝備和坦克供應。

澤連斯基指出，全球在三年前開始應對新冠疫情，如今已經取得勝果，所以現在是共同面對俄羅斯總統普京（Vladimi Putin）之時，稱歷史不斷重演，世界忽視或低估威脅後，再團結一致抵抗和獲得勝利。他強調，這場戰爭並非由烏克蘭發動，但基輔方面有需要為此劃上句號，

對於美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）認為俄烏有必要對話，澤連斯基表示，一切取決於烏克蘭的力量和夥伴的支持，但亦要俄羅斯社會的協助，指對方需要承認自身錯誤，以及尊重烏克蘭的領土完整。他同時強調，不擔心自己的人身安全，並不會匆忙逃到其他地方，重申基輔方面需要彈藥抗戰。

另外緊接發言的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）就憂慮俄羅斯可能在未來數月發動新攻勢，指世界有需要繼續為烏克蘭供應現代化的坦克及導彈系統。